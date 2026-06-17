PP pregunta a Rufián "cuánta mierda más va a tragar" y el diputado de ERC replica: "¿Cómo lleva pactar con golpistas?"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado este miércoles a su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, "cuánta mierda más va a tragar" por apoyar al Gobierno, a lo que el diputado independentista le ha replicado con la pregunta de "¿cómo lleva pactar con golpistas?", en referencia a Junts.

Ha sido en el Pleno durante el debate de una moción del PP sobre la corrupción del Gobierno, que ha estado trufado de críticas a la Mesa del Congreso por vetar sendas enmiendas de 'populares' y Junts que buscaban que la Cámara instara al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones.

"Señor Rufián ¿cuánta mierda más va a tragar? ¿Cuál es el límite ya hasta cuándo?", ha abundado Muñoz, quien ha defendido que la "democracia no va de que no gobiernen" quienes no piensan como uno, sino de que "los españoles decidan".

Rufián le ha contestado alabando su oratoria y dándole la razón sobre las enmiendas. "Se tenían que haber votado para que ustedes se retratasen, sobre todo algunos, porque la pregunta es sencilla: ¿Cómo llevan pactar según que cosas cada vez más con golpistas, cesesionistas o incluso terroristas?", le ha soltado, recuperando los calificativos que el PP dedicaba a Junts "hasta hace dos días".

"LA MOCIÓN PARA CUÁNDO?"

Y también ha tenido para los de Carles Puigdemont: "¿Cómo llevan pactar con la España de la caverna, con esos casi infraseres, con los que nos quieren ilegalizar?", les ha inquirido, antes de apuntar que "hasta que el PSOE" no se lo ponga "muy difícil" --que cree que lo hará-- como portavoz de ERC él hará "todo lo posible" para que el PP no gobierne.

"¿La moción de censura para cuándo?", ha agregado, antes de alertar contra el "sufrimiento social" que provocará el "triunvirato" de Feijoo --"o quizá otra persona", Santiago Abascal y Puigdemont" y de preguntar a Junts "a cambio de qué pactan con PP y Vox".

El PP y Junts han protestado por el veto de la Mesa del Congreso a la votación de las enmiendas en las que instaban a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones, y han defendido que había precedentes de otros textos en los que se exhortaba a la adopción de esa y otras prerrogativas exclusivas del jefe del Ejecutivo.

LA LEGISLATURA ESTÁ MUERTA

Según Muñoz, esta "cacicada" por la que ha criticado especialmente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha perpetrado porque esta vez el Gobierno "iba a perder la votación" y porque los socialistas tienen "miedo" y "han puesto la Cámara al servicio de la cloaca que se creó en Ferraz".

Para el portavoz adjunto de Junts, Josep María Cruset "haga lo que haga el Gobierno, todo el mundo sabe que la legislatura está muerta" porque el Ejecutivo "se ha quedado sin capacidad para hacer nada" y el "asedio por los casos de corrupción es insoportable", la situación "no va a mejorar con el tiempo" y "cualquier cosa que no sea convocar elecciones es engañar a la gente".

Vox también ha denunciado el veto a las enmiendas de PP y Vox, pero ha aprovechado para cargar contra la oposición de Alberto Núñez Feijóo, porque está "controlada" y es "sumisa al partido del Gobierno".

De su lado, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha insistido en que Sánchez debe convocar elecciones si no logra aprobar los Presupuestos para 2027 y ha recalcado que las "demasiadas causas" abiertas "en torno a la Presidencia del Gobierno" son un "asunto muy relevante que condiciona la legislatura"

USTEDEN TAN ANCHOS, NOSOTROS, JODIDOS

La réplica socialista la ha dado el diputado del PSC Arnau Ramírez para quien el plan del PP no es "ganar las elecciones" a los socialistas sino destruirles. "Quieren destruirnos pero su plan tiene muchas fisuras porque por un lado tenemos al presidente más fuerte que nunca y por otro, cuando hacen estas cosas, solo sube en las encuestas Vox", les ha soltado, acusándoles de tener "tanta prisa que han perdido la vergüenza".

"Se están pasando de frenada y lo van a pagar en las urnas", ha pronosticado, a la vez que ha negado la supuesta "debilidad del Gobierno" y ha contrastado la reacción de 'populares' y socialistas ante la corrupción. "Ustedes protegen a los corruptos y nosotros les echamos; ustedes se quedan tan anchos pero nosotros nos quedamos tremendamente jodidos y nos da asco", ha dicho.

Desde Sumar, Aina Vidal ha rechazado una moción que, a su juicio, tiene el objetivo de "continuar degradando las instituciones" para que, las derechas, de la mano de la patronal, puedan inaugurar "una nueva era destrozando" todos los derechos que se ha ganado la clase trabajadora "para poder volver a repartir los sobres a sus colegas" en el Congreso.