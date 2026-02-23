El PP reúne a vecinos de Inca para informar sobre el proceso de legalización extraordinaria en suelo rústico - PP

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha reunido a cerca de 70 vecinos de la ciudad en un encuentro informativo centrado en el proceso de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones y usos existentes en suelo rústico.

Esta iniciativa, impulsada por el Govern, busca ofrecer una "oportunidad real" para regularizar situaciones pendientes, conservar el patrimonio y obtener seguridad jurídica "tras años de incertidumbre", ha señalado el partido en un comunicado.

La sesión informativa ha contado con las intervenciones del alcalde de Maria de la Salut y presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol, y del alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, quienes han explicado el contenido, el alcance y los requisitos del proceso.

En Inca ya se han tramitado más de 35 solicitudes de licencia de legalización en suelo rústico, una cifra que, para los 'populares' demuestra "el interés y la necesidad" de esta medida en el municipio.

La presidenta de la Junta Local del PP de Inca, Rosa M. Tarragó, ha valorado muy positivamente la gran participación y el interés mostrado por los asistentes.

"Estos encuentros son fundamentales para acercar la información a la ciudadanía y resolver dudas de manera directa. La respuesta de los vecinos demuestra que esta ley da respuesta a una necesidad real de Inca. Seguiremos organizando espacios informativos para que nadie se quede atrás y todos puedan acceder a esta oportunidad con todas las garantías", ha dicho.