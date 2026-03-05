El PP de Sa Pobla aplaude la inversión del Govern para modernizar el control de agua potable del municipio

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha aplaudido la concesión de una subvención de 149.207 euros por parte del Govern para impulsar la digitalización y mejorar el control del sistema de agua potable del municipio.

Esta ayuda, según ha indicado el partido en un comunicado, forma parte de la convocatoria de subvenciones de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua destinada a los municipios de menos de 20.000 habitantes para modernizar el ciclo urbano del agua.

En el caso de Sa Pobla, el proyecto incluye actuaciones para digitalizar la red de agua potable y reforzar los sistemas de control y monitorización.

La portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha considerado que la subvención "demuestra que el Govern está al lado de los municipios y trabaja para garantizar servicios básicos con las máximas garantías".

"La digitalización del sistema facilitará detectar incidencias, controlar mejor el funcionamiento de la red y avanzar hacia una gestión más eficiente y segura del ciclo del agua", ha señalado.

En este sentido, la portavoz ha subrayado que "la seguridad del agua potable es una cuestión prioritaria y requiere inversiones constantes, planificación y responsabilidad institucional".

"Esta inversión es una buena noticia para Sa Pobla y un ejemplo de cómo las instituciones gobernadas por el Partido Popular trabajan para reforzar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha zanjado Seguí.