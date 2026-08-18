El PP de Sa Pobla exige una gestión "responsable" ante una inversión "improvisada" de 1,8 millones de euros

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PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla se ha abstenido en la votación de una modificación de crédito extraordinaria de 1,8 millones de euros al considerar que la gestión de esta inversión ha sido "improvisada" y que cuenta con informes desfavorables.

La modificación de crédito ha sido aprobada este martes en el pleno municipal con ocho votos a favor y siete abstenciones, según ha señalado el grupo 'popular' en un comunicado.

A su entender, la propuesta presenta "importantes carencias" de planificación y se tramita con dos informes desfavorables de Intervención, lo que "genera dudas sobre su gestión".

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha subrayado que su grupo "no está en contra de las inversiones" y que, de hecho, durante toda esta legislatura ha reclamado "calles en condiciones, mejores instalaciones deportivas y servicios públicos de calidad".

"Pero una cosa es invertir y otra muy distinta es gestionar bien el dinero de los ciudadanos", ha señalado, a la vez que ha justificado la abstención del PP en los informes desfavorables emitidos por Intervención, que advierten sobre esta modificación presupuestaria.

Para Seguí, cuando Intervención emite dos informes desfavorables sobre una operación de casi 1,8 millones de euros, el equipo de gobierno "tiene la obligación de explicar qué está pasando". "No podemos actuar como si fuera una simple formalidad administrativa cuando hablamos de dinero público", ha afirmado.

La portavoz 'popular' también ha criticado lo que considera una actuación "marcada por el carácter electoralista" de la propuesta. En este sentido, ha reprobado que las inversiones lleguen al final de la legislatura.

"Los 'poblers' merecen una planificación seria durante los cuatro años, no decisiones precipitadas cuando se acercan las elecciones", ha remarcado.

Igualmente, ha señalado que esta modificación de crédito se financia con remanentes procedentes de los recursos municipales, por lo que ha exigido que "cada euro se gestione con el máximo rigor, responsabilidad y transparencia".

El PP ha compartido algunas de las actuaciones incluidas en la modificación presupuestaria, como la mejora de las calles o de las instalaciones deportivas, subrayando que son reivindicaciones que ha defendido reiteradamente durante toda la legislatura.

No obstante, el grupo considera que una inversión de esta magnitud "exige una planificación más sólida, una justificación clara de las prioridades y garantías sobre su impacto en las finanzas municipales".

También ha planteado dudas sobre algunas de las actuaciones previstas, como la construcción de un campo de fútbol 7 en lugar de un campo de fútbol 11, reclamando que se expliquen los criterios técnicos que han motivado esta decisión.

"El Partido Popular seguirá apoyando todas aquellas inversiones que sean buenas para Sa Pobla, pero nunca daremos un cheque en blanco al gobierno municipal. Los 'poblers' no solo merecen inversiones; merecen una buena gestión de su dinero", ha concluido Seguí.