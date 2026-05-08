El PP de Sa Pobla insta al Ayuntamiento a convocar de manera urgente la junta local de seguridad

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PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha reclamado al Ayuntamiento de este municipio mallorquín que convoque de manera urgente la junta local de seguridad, que celebró su última reunión en febrero de 2025.

Según han criticado los 'populares' en un comunicado, el Consistorio no ha vuelto a convocar el espacio de trabajo desde esa fecha, pese a que la situación del municipio no ha experimentado una mejora significativa.

En este sentido, el PP ha calificado la situación como de "una dejadez preocupante" en el ámbito de la seguridad municipal, y ha añadido que los problemas que había en la última junta "siguen existiendo" y que, por ello, es necesario reforzar la coordinación y la planificación.

El PP ha reclamado más transparencia sobre el estado real de la seguridad en el municipio, señalando que "los vecinos tienen derecho a conocer cuál es la situación y qué medidas se piensan adoptar para mejorarla".

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha calificado la situación de "incomprensible" ya que, a su juicio, la junta constituye "un instrumento fundamental para analizar la realidad del municipio y coordinar acciones entre administraciones".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de convocar de manera urgente la junta. "La seguridad de los ciudadanos no puede quedar en segundo plano", ha concluido.