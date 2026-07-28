El PP de sa Pobla pide un estudio para mejorar la seguridad vial en los accesos a los centros educativos

Archivo - Patio de un colegio. - MÉS PER SA POBLA - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de sa Pobla defenderá en el próximo pleno del municipio una moción para reclamar al Ayuntamiento la elaboración de un estudio integral de movilidad escolar que analice los accesos a los centros educativos del municipio para mejorar la seguridad vial.

Según ha informado la formación en un comunicado, la propuesta plantea que el estudio se elabore con la participación de los equipos directivos de los centros educativos, las asociaciones de madres y padres (Amipa) y los técnicos competentes, con el objetivo de definir medidas adaptadas a las necesidades de cada centro.

La moción pone el foco especialmente en el entorno del CEIP Can Peu Blanc y de la nueva escuela en construcción, por su proximidad al polígono industrial, así como en la zona integrada por el CEIP Son Basca, el CC Joan Taix y el polideportivo municipal, donde confluyen diariamente un elevado número de usuarios.

Entre las medidas que propone figuran la ampliación de aceras, la mejora de la señalización, la instalación de reductores de velocidad, la creación de itinerarios escolares seguros, posibles cambios en la circulación y, cuando sea necesario, la peatonalización de los accesos a los centros educativos.

Asimismo, el PP plantea que el Ayuntamiento consigne una partida presupuestaria específica para financiar tanto la elaboración del estudio como la ejecución progresiva de las actuaciones que se deriven. Según la formación, estas medidas permitirían además optimizar los recursos de la Policía Local al reducir la necesidad de destinar agentes de forma permanente a regular el tráfico en los accesos a los centros educativos.

La portavoz del grupo municipal, Pedrona Seguí, ha defendido que la seguridad de los escolares debe ser una "prioridad absoluta" y ha considerado que los problemas de tráfico en los accesos a los centros requieren "soluciones estructurales" y no depender únicamente de la presencia puntual de la Policía Local.

En este sentido, ha señalado que varios centros educativos registran diariamente situaciones de congestión, estacionamientos indebidos y conflictos entre vehículos y peatones, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado.