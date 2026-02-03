El PP de Sa Pobla presenta una moción en defensa del sector primario de Mallorca

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla defenderá una moción en el próximo pleno municipal en apoyo al sector primario y en defensa de la agricultura de Mallorca, con el objetivo de poner el foco en la grave crisis estructural que atraviesa el campo mallorquín y en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y el relevo generacional.

En un comunicado, la portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha señalado que el sector primario no es solo una actividad económica, sino que es "un pilar fundamental para el mantenimiento del territorio, el paisaje, la cultura y la biodiversidad de Mallorca".

En este sentido, ha advertido que "si no se protege a la agricultura, se pone en riesgo todo un modelo de vida arraigado en la tierra". La moción denuncia la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países, especialmente a raíz de los acuerdos comerciales con Mercosur, que permiten la entrada en el mercado europeo de productos que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y medioambientales que se exigen a los agricultores de Mallorca.

"Así es imposible competir en igualdad de condiciones", ha advertido Seguí, quien también ha alertado de que la nueva configuración de la Política Agraria Común (PAC) puede suponer una pérdida de ingresos para muchas explotaciones de Baleares, especialmente en un contexto de insularidad, donde los costes de producción son más elevados.

"Las ayudas deben llegar a quienes realmente trabajan la tierra: el agricultor profesional", ha defendido la 'popular'. Entre los acuerdos que recoge la moción, destaca el apoyo institucional explícito del Ayuntamiento de Sa Pobla al sector primario, la petición a la Comisión Europea para que financie adecuadamente la nueva PAC sin pérdida de fondos, la defensa de los intereses de los agricultores ante la Unión Europea rechazando acuerdos comerciales sin cláusulas espejo, y la reclamación de compensaciones económicas en caso de reducción de las ayudas.

La iniciativa también insta al Govern a simplificar los trámites administrativos y garantizar que el 100% de los agricultores profesionales de Baleares tenga acceso efectivo a las subvenciones y ayudas directas.

"La agricultura no pide privilegios, pide justicia y poder vivir dignamente de su trabajo", ha concluido Seguí.