El PP de Sa Pobla reclama más limpieza en las calles, parques infantiles e instalaciones deportivas del municipio

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla presentará una moción en el próximo pleno municipal para reclamar una mejora del servicio de limpieza e impulsar un Plan Integral de Mejora de la Limpieza que incluya todas las calles, parques infantiles e instalaciones deportivas del municipio.

La formación ha explicado este viernes en un comunicado que consideran necesario establecer una planificación "clara", con frecuencias de limpieza definidas y actuaciones regulares durante todo el año.

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha defendido que los vecinos "merecen tener las calles, las plazas y los espacios públicos limpios y bien cuidados". "No podemos permitir que la limpieza sea una cuestión puntual o que haya zonas del municipio que no reciban la atención necesaria. Es un servicio básico que debe garantizarse durante todo el año", ha añadido.

La propuesta de los 'populares' plantea reforzar la limpieza de las calles, plazas, zonas verdes, parques infantiles e instalaciones deportivas, así como establecer una organización del servicio que permita dar respuesta a las necesidades de cada zona del municipio.

En este sentido, consideran imprescindible que el Ayuntamiento disponga de una planificación "estable y eficaz que garantice un mantenimiento adecuado de todos estos espacios".

Seguí ha pedido que "los niños puedan jugar en parques limpios, que los deportistas dispongan de unas instalaciones en buenas condiciones y que los vecinos puedan pasear por unas calles cuidadas".

Finalmente, la portavoz 'popular' ha insistido en que esta moción "pretende poner sobre la mesa una propuesta concreta para mejorar el día a día de los ciudadanos". "Sa Pobla necesita un servicio de limpieza bien organizado, con compromisos claros y actuaciones continuadas", ha concluido.