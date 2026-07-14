El PP de Sant Antoni critica que el PSIB cuestione eventos que también se celebraron bajo su gobierno

EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sant Antoni ha criticado que el PSIB cuestione ahora eventos cuando, durante su gobierno, se permitió la celebración de un festival de dos días en la playa de s'Arenal, "con entrada de pago y sin contar con todas las autorizaciones pertinentes".

En un comunicado, los 'populares' han desmentido las manifestaciones realizadas por el PSIB sobre el evento previsto para el próximo 12 de agosto en la playa de s'Arenal.

Según el PP, el evento ha presentado la correspondiente solicitud para su celebración en la playa, si bien el procedimiento administrativo todavía no ha finalizado.

El PP ha reconocido que le "sorprende" ahora la postura del PSIB, al recordando que, a diferencia del festival celebrado durante su gobierno, el evento actualmente en tramitación está previsto para un único día y finalizará a medianoche. Además, prevé realizar una donación a una entidad benéfica, algo que "no ocurrió con el festival celebrado durante aquel mandato".

"Esta actitud pone de manifiesto la incoherencia e hipocresía del PSIB, que hoy critica un evento de menor dimensión y duración que otros que permitió cuando gobernaba, intentando generar una polémica donde antes no la veía", ha insistido el PP.

También ha señalado que la ubicación prevista para el evento no constituye una zona de observación del eclipse, ya que desde este punto de la playa no será visible. Del mismo modo, como en cualquier evento, siempre se contemplan las medidas de seguridad, movilidad y limpieza que resulten necesarias y que determinen los informes técnicos y las autorizaciones correspondientes.