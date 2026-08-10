El PP subraya el compromiso del Govern con la educación infantil tras la equiparación salarial de la etapa 0-3

Archivo - La diputada del PP Anabel Curtó durante su intervención en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP balear Anabel Curtó ha valorado muy positivamente la aprobación por parte del Govern del complemento para la equiparación salarial de las profesionales de la etapa educativa de 0 a 3 años, una medida que supone "un nuevo avance en el compromiso firme del Ejecutivo del PP con la educación infantil y con las trabajadoras que cada día educan a nuestros niños".

Así, Curtó ha destacado que, tras convertir en gratuita toda la etapa educativa de 0 a 3 años en las Islas, el Ejecutivo autonómico "da un paso más para mejorar y dignificar las condiciones laborales de unas profesionales que desempeñan una labor esencial para el desarrollo y bienestar de nuestros hijos".

"No solo apostamos por facilitar el acceso de las familias a esta etapa educativa, sino también por reconocer y valorar el trabajo de quienes la hacen posible", ha señalado.

La diputada 'popular' ha subrayado que este complemento, junto con el sistema de pago delegado ya aprobado, permitirá eliminar las diferencias salariales existentes entre trabajadoras que desarrollan funciones equivalentes en centros sostenidos con fondos públicos.

"Hablamos de una reivindicación histórica del sector a la que la presidenta Marga Prohens ha dado respuesta con hechos, garantizando una mayor justicia y equidad laboral y esperamos contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios", ha afirmado.

La diputada ha destacado el compromiso del Govern de seguir avanzando en las mejoras reclamadas por las profesionales del 0-3 años mediante el diálogo y el consenso, con iniciativas como el futuro decreto de ratios y el decreto de comedores.

"Las profesionales de esta etapa tienen en sus manos lo más valioso que tenemos, nuestros niños, y por eso merecen el reconocimiento, el respeto y las mejores condiciones posibles para desarrollar su trabajo", ha concluido.