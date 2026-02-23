El PP de Valldemossa censura la "degradación y abandono" que sufre el municipio

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valldemossa ha denunciado públicamente este lunes la situación de "degradación y abandono" que consideran que sufre el municipio a consecuencia de la "falta de gestión" del equipo de gobierno.

Según ha informado el partido en un comunicado, la "dejadez en las funciones básicas municipales" ha provocado un grave deterioro de las infraestructuras y de los servicios públicos, que afecta a la seguridad, calidad de vida y a la imagen del pueblo.

Así, señalan que el campo de fútbol y el polideportivo municipal presentan grietas visibles, cerramientos deteriorados, pavimentos levantados y "un césped en pésimas condiciones que ya ha provocado diversas lesiones entre los usuarios". Además, añaden que la falta de iluminación ha derivado en la prohibición de la competición nocturna por parte de la Federación de Fútbol de Baleares, algo "sin precedentes en el municipio".

El PP añade también que el parque infantil se encuentra en un estado "deplorable" con suciedad acumulada, presencia habitual de ratas, elementos de juego deteriorados y pintadas. Además, indican que otros parques tienen falta de mantenimiento de jardines y poda, así como la acumulación de basura.

A esta situación añaden que se suman edificios municipales con goteras y riesgo de desprendimiento, como la oficina de turismo o las dependencias de la Policía Local. Además, "las calles presentan adoquines levantados y pavimentos en mal estado" y el edificio que alberga la Escuela de Música y la escoleta "mantiene desde hace dos años muros de contención acordonados por riesgo de derrumbe, sin que el Ayuntamiento haya actuado".

El PP también denuncia que se han perdido subvenciones por falta de gestión, así como que hay una "caducidad masiva de contratos públicos, el riesgo de cierre de la escoleta y la negativa de proveedores a trabajar con el Ayuntamiento por los retrasos en los pagos". En concreto, señalan que, en materia de urbanismo, los vecinos deben esperar hasta dos años para obtener una licencia, una situación insostenible que genera graves perjuicios económicos y personales.

Ante esta "situación límite", el PP de Valldemossa exige que el Ayuntamiento retome de manera inmediata sus funciones básicas de gestión y mantenimiento ya que el municipio "no puede ni debe seguir pagando el precio de la incompetencia y los vecinos merecen un Ayuntamiento que trabaje por el bien común y que garantice unos servicios públicos dignos".