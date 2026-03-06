El PP de Valldemossa denuncia que las plazas vacantes en la Policía Local provoca que no haya agentes por las tardes

Archivo - Vista de la Cartoixa de Valldemossa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valldemossa ha denunciado públicamente que el municipio se queda sin agentes de la Policía Local durante varias horas de la tarde debido a que el cuerpo tiene entre seis y siete plazas vacantes.

En estos momentos, según ha indicado el partido en un comunicado, el municipio solo cuenta con dos policías locales en activo cuyo horario finaliza a las 15.00 horas.

Los 'populares' han alertado de que esta situación está teniendo consecuencias en la seguridad del municipio como, por ejemplo, que en las últimas semanas se hayan registrado "diversos robos que han afectado tanto a vecinos como a visitantes y establecimientos del centro del pueblo".

Muchos vecinos, siempre según la formación, se sienten "desprotegidos" e incluso alguno ha optado por instalar cámaras de seguridad en sus viviendas.

El PP ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta carencia de agentes se produzca a las puertas de la temporada turística, cuando Valldemossa recibe gran afluencia de visitantes, y la posibilidad de que esta situación afecte a la imagen del municipio.

Por todo ello, los 'populares' han reclamado al Ayuntamiento que agilice los trámites para convocar y cubrir las plazas vacantes de Policía Local con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio y garantizar la tranquilidad.