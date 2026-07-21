El PP ve en el caso Plus Ultra la prueba de que "nadie está por encima de la ley": "Te apellides Sánchez o Zapatero"

La vicesecretaria nacional de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, se reúnen con entidades sociales en la sede del PP balear. - J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que el caso Plus Ultra es la demostración de que "nadie está por encima de la ley". "Te apellides Sánchez Pérez-Castejón, te apellides Rodríguez Zapatero o te apellides como te apellides", ha subrayado.

De este modo se ha pronunciado, durante una visita a Palma, el mismo día que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, interroga como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Rodríguez Zapatero.

Lo hace después de que Martínez asegurara que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitiera el cobro de una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

Esta "autoinculpación", ha sostenido la dirigente 'popular', "apunta directamente no solo a Zapatero" sino también al Consejo de Ministros. "Las influencias se tuvieron que producir sobre un Gobierno, que es el de Pedro Sánchez, y por lo tanto este caso, como todos, señala nuevamente a Pedro Sánchez", ha incidido.

Gamarra ha subrayado que los delito que se investigan son "graves" y que están fundamentados de forma "profunda" en los autos dictados por el juez. "Ahora le toca a la justicia hablar, pero los indicios están ahí, la gravedad de los delitos también está ahí", ha proseguido.

A su parecer, y a la espera de conocer los detalles de la declaración de Julio Martínez, el caso Plus Ultra es la prueba de que en España "nadie está por encima de la ley".

"Te apellides Sánchez Pérez-Castejón, te apellides Rodríguez Zapatero o te apellides como te apellides. Y milites donde milites, en este país te sientas ante la justicia si cometes un delito, aunque desde el PSOE se haya intentado organizar una operación para intentar que las instituciones del Estado no funcionaran", ha dicho.

Como demostración de todo ello, ha concluido, al caso Plus Ultra se le sumarían las sentencias condenatorias al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el exministro José Luis Ábalos o el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez.