El PP votará en contra de suspender a Le Senne mientras no se pronuncie la Audiencia Provincial sobre el recurso

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que su formación votará en contra de suspender al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, como diputado mientras la Audiencia Provincial no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por Le Senne.

Así lo ha dicho Sagreras este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después que la Mesa del Parlament haya acordado por unanimidad iniciar el trámite de la solicitud de suspensión como diputado de Le Senne.

El 'popular' ha asegurado que su formación no apoyará la suspensión mientras la Audiencia no se haya pronunciado y ha remarcado que el PP "no hace futuribles".

"Por precaución, hasta que la Audiencia no se haya pronunciado no votaremos a favor de la suspensión de ningún diputado", ha insistido.