PP y Vox acuerdan eliminar el requisito del catalán para docentes en plazas de muy difícil cobertura

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han pactado añadir una enmienda a la ley de proyectos estratégicos, con la que el Govern podrá eximir a los profesores destinados en plazas de muy difícil cobertura de determinadas especialidades, del requisito del conocimiento del catalán.

Esta es una de las medidas a las que ambos partidos han dado el visto bueno, en la reunión de Ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, en la que se han debatido diferentes enmiendas que se incluirán en el texto normativo y que tendrá que aprobarse próximamente en el Pleno de la Cámara balear.

Por otra parte, también ha recibido luz verde otra enmienda con la que se permitirá "medidas de adaptación curricular" para el alumnado que está en Baleares de manera temporal, por desplazamientos de la unidad familiar por motivos laborales, administrativos u otras circunstancias justificadas.

Estas medidas contemplan, "cuando resulte necesario" para garantizar la continuidad educativa del alumno, la exención "temporal" de la evaluación en lengua catalana y la "adaptación metodológica y/o de evaluación" para evitarle "perjuicios académicos" de su "incorporación temporal" al sistema educativo balear.

Todas estas medidas tendrían un carácter "individualizado, excepcional y temporal" y han subrayado atendería al "interés superior del menor". Para ello se elaborará un reglamento con los supuestos, requisitos y el procedimiento de la aplicación de estas medidas.

Desde MÉS per Mallorca han señalado que estas enmiendas finalmente aprobadas "tienen un mayor alcance del que el mismo PP y el Govern habían reconocido".

El portavoz de la formación ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha insistido que a pesar de que el PP y el conseller de Educación y Universidades, habían matizado que la exención del catalán a los docentes para ocupar plazas de difícil cobertura les impediría obtener una plaza definitiva hasta que acreditaran el conocimiento de la lengua, esto sería "falso".

Así, ha destacado que no se especifica en "ningún momento, ni se da un plazo" para que se acredite el nivel necesario de catalán. Esto lo ha achacado a que el PP "no haya transaccionado la enmienda de Vox que ha quedado incorporada en su literalidad". Igualmente, ha calificado como "grave" que se declarare de "difícil cobertura no solo una plaza, sino toda una especialidad".

"Esta es la respuesta del PP al clamor social que ha supuesto el Correllengua Agermanat. Es de un cinismo extremo que después de esta movilización rebajen la nota para obtener el C1 de catalán y acepten estas enmiendas de Vox que son un nuevo ataque a la lengua y a la balear", ha mantenido.

El representante ha apuntado que esto es 'riure-se'n del sant i de la festa' --frase hecha en catalán que significa reírse de todo o de cosas serias--. Además, ha acusado a los partidos oficialistas de practicar un "fraude de ley" al aprobar unas enmiendas que "no tienen relación con el título de la normativa que se tramita" y que, a su manera de ver, suponen una "pérdida de derechos de la ciudadanía de los niños y los jóvenes".

LAS POLICÍAS LOCALES PODRÁN LLEVAR TÁSERS

Otra de las aportaciones que se harán a la ley es la que posibilita que, a propuesta del jefe de la Policía Local y con la autorización de los alcaldes, los agentes puedan llevar "dispositivos eléctricos de control" --táser-- siempre que estén homólogados.

Estos elementos tendrán que tener una pantalla LED con captura de datos, como la fecha, hora, las descargas, el esta de la batería y un sistema para grabar vídeo y audio incorporado al dispositivo o vinculado a él.

Para su uso, la consellera competente para la coordinación de las policías locales tendrá que aprobar un protocolo y los policías tendrán que haber superado una formación específica impartida u homologada por la Escuela Balear de Administración Pública o la Escuela de Seguridad Pública de Baleares.

Por otra parte, los ayuntamientos tendrán que comunicar a la Escuela Balear de Seguridad Pública de Baleares el número de dispositivos que adquieran y sus características.

Asimismo, uno de las enmiendas que también se han aceptado sería la recuperación del reconocimiento como disciplina deportiva del tiro al pichón.