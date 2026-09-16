PP, Vox y Cardona bloquean la comparecencia de Lafuente para hablar sobre los límites hídricos a proyectos urbanísticos

Archivo - El conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y el diputado no adscrito Francisco Cardona han bloqueado este miércoles la comparecencia del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, --a petición de MÉS per Mallorca-- para justificar las medidas aprobadas que pretendían eliminar o limitar los informes de recursos hídricos en algunos proyectos urbanísticos.

Los grupos parlamentarios han debatido en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua y han rechazado la propuesta de los ecosoberanistas. En concreto, PP, Vox y Cardona han votado en contra de la propuesta, mientras que MÉS per Mallorca, PSIB y el diputado de Formentera Llorenç Córdoba han votado a favor.

Por otro lado, el PP ha presentado una proposición no de ley (PNL) sobre la reforma de la legislación estatal de suelo para dar respuesta a la emergencia residencial. En total, se han registrado 13 votos a favor y tan solo uno en contra, de MÉS per Mallorca.

A través de esta PNL, el Parlament insta al Gobierno central a promover la reforma de Ley del Suelo con el objetivo de responder a las situaciones de emergencia residencial que afectan a territorios con alta presión demográfica y turística.

La cámara balear también pide al Estado que impulse modificaciones normativas que faciliten las transformaciones urbanísticas necesarias para obtener suelo finalista destinado a construir viviendas asequibles y protegidas.

Asimismo, le exige que avance en la simplificación y agilización de los procedimientos urbanísticos, especialmente en la adjudicación de licencias e informes sectoriales con la finalidad de reducir plazos, evitar bloqueos administrativos e incrementar la seguridad jurídica.

Finalmente, el Parlament solicita al Gobierno que tenga en cuenta las particularidades territoriales de Baleares en la reforma de la Ley del Suelo y que garantice la coordinación con las comunidades autónomas y el respeto a los criterios de sostenibilidad ambiental.

COLABORACIÓN POR EL TREN DE LLEVANT

La Comisión también ha aprobado por unanimidad, a instancia de Unidas Podemos --grupo mixto--, una proposición no de ley relativa al tren de Levante.

En concreto, el Parlament insta al Govern a establecer un calendario de ejecución claro y realista, y a asegurar una financiación suficiente para el proyecto.

La cámara balear pide a los Ejecutivos autonómico y nacional que se establezca una mesa de colaboración entre ambos gobiernos para concretar las vías de financiación disponibles y garantizar la viabilidad económica del proyecto, así como el resto de proyectos ferroviarios en marcha.

El Parlament también pide a los dos gobiernos que destinen fondos presupuestarios suficientes para que el proyecto se lleve a cabo cuando se haya finalizado la tramitación administrativa necesaria y se hayan redactado los proyectos necesarios para poder licitar las obras.

Finalmente, solicita al Govern continuar con la mejora y ampliación de la red de autobuses, especialmente en Son Servera, Capdepera, Cala Millor y Cala Ratjada, con un aumento de las frecuencias, horarios y cobertura durante todo el año.

Además, se pedirá que se implementen medidas específicas para reducir la congestión del tránsito durante la temporada turística con el objetivo de fomentar el uso del transporte público entre los residentes y visitantes.