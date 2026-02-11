El PP y Vox impiden que la consellera de Salud comparezca en el Parlament para explicar la compra de vehículos de Gsaib

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos en contra del PP y Vox, ha rechazado que la consellera de Salud, Manuela García, comparezca para dar explicaciones acerca de la compra de vehículos por parte de la empresa Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib).

La iniciativa, promovida por el diputado por Unidas Podemos, ha sido tumbada en la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara autonómica celebrada la tarde de este miércoles.

Tampoco deberá comparecer, tal y como lo había solicitado el PSIB, el presidente de la asociación Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), Alfonso Rodríguez, para explicar cuáles son las principales preocupaciones de los consumidores del archipiélago.

Igual que la anterior, la solicitud de comparecencia ha recibido los votos en contra del PP y de Vox y a favor de todos los grupos de la izquierda.

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA 'TEMPS DE NINS'

La comisión parlamentaria, por otra parte, ha debatido y aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) para ampliar el programa 'Temps de Nins'.

La iniciativa, defendida por la diputada 'popular' Isabel Borràs, insta al Govern a ampliar la implantación del programa a más ayuntamientos, priorizando aquellos que actualmente no disponen de programas específicos de acompañamiento de niños en familias afectadas por problemas de salud mental.

También reclama al Ejecutivo autonómico que dote al programa de los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para garantizar su correcta aplicación y a impulsar la coordinación entre los servicios de salud mental, los servicios sociales municipales y los centros educativos para asegurar un seguimiento integral de las familias beneficiarias.

Además, solicita al Govern que promueva acciones de sensibilización y difusión de 'Temps de Nins' y evalúe de forma periódica los resultados del programa para mejorar su calidad y eficacia.