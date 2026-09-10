El PP y Vox impiden que el Govern explique en el Parlament el estado actual del Pacto por la Sostenibilidad - CAIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado, con los votos en contra del PP y de Vox, la posibilidad de que el director general de Diálogo Social del Govern, José Antonio Caldés, comparezca en la Cámara autonómica para explicar en qué estado se encuentra el Pacto por la Sostenibilidad.

La propuesta, que había sido solicitada por el grupo socialista, se ha debatido en la reunión de la Comisión de Tursimo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament que ha tenido lugar este jueves.

El PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor de que Caldés compareciera para dar explicaciones, pero la mayoría conformada por el PP y Vox ha impedido que la iniciativa saliera adelante.

La Comisión también ha debatido y aprobado una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada 'popular' María Salomé Cabrera relativa al 150 aniversario del nacimiento del compositor Manuel de Falla.

El Parlament, con el voto favorable de todos los grupos salvo Més per Menorca, que se ha abstenido, ha manifestado su reconocimiento a la figura de Manuel De Falla y ha instado al Govern a celebrar este 2026 el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 aniversario de su muerte.

La celebración, de acuerdo con la iniciativa aprobada, debería ser mediante la realización de actividades culturales, educativas y divulgativas que contribuyan a "difundir su legado" en el conjunto de Baleares y sumarse de este modo a las conmemoraciones a nivel nacional e internacional.

La Cámara también ha instado al Ejecutivo autonómico a informar e implicar en la citada celebración a las instituciones culturales, musicales y artísticas de Baleares.