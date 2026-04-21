PP y Vox piden la dimisión de Armengol tras el último informe de la UCO

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras y la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han reclamado este martes la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras las revelaciones del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha instado este martes a Armengol, a dejar "mañana mismo" la presidencia del Congreso, aunque sea por el buen nombre de los ciudadanos de Baleares.

El 'popular' ha recordado que su partido elevará un escrito al Tribunal Supremo para que analice las "mentiras" que considera que ha vertido la expresidenta balear en el 'caso mascarillas'.

"Armengol se benefició de los privilegios de su cargo para declarar por escrito y ahora sabemos por qué", ha afirmado Sagreras.

La portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas, en la misma línea, ha considerado que "la salida más ética y la que se merecen los ciudadanos es la dimisión inmediata de sus cargos".

Para Cañadas, el informe de la UCO confirma que mientras los ciudadanos permanecían en sus casas durante la pandemia "ella se iba de copas" y que "ha mentido en sede parlamentaria", cosa que está tipificada en el Código Penal.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido autocrítica al PSIB porque, al margen de que haya indicios o no de que nadie en las Islas se beneficiara de la trama corrupta, "por confiar en alguien de su partido", éstos pudieron moverse en Baleares. "Creemos que esta crítica no se ha hecho con profundidad", ha afirmado.

El ecosoberanista, en todo caso, ha lamentado que la ciudadanía esté harta de ver cómo los dos grandes partidos "se arrojan los trastos a la cabeza" con los casos de corrupción que les salpican y les ha pedido que activen los mecanismos para que no se produzcan casos, "se llamen Ábalos o eme punto Rajoy".

"La verdad que el día después de descubrir que 'eme punto Rajoy' era Mariano Rajoy, el PP tiene que tratar otros asuntos antes que hacer partidismo sobre la corrupción", ha concluido.

Apesteguia ha trasladado este intercambio de reproches también a la cuestión de la regularización extraordinaria de migrantes. "Estoy convencido de que el PP habría acabado aprobando esta regularización", ha indicado.