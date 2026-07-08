PP, Vox y PSIB condenan el manual de Menys turisme, més vida, mientras que MÉS evita valorarlo

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han condenado el manual difundido por Menys turisme, més vida, calificándolo de "inaceptable" e "infame", mientras que el PSIB ha rechazado "cualquier acción de violencia". Por otro lado, MÉS per Mallorca ha evitado valorar la publicación.

Los grupos parlamentarios se han pronunciado en las ruedas de prensa después de la Junta de Portavoces sobre el manual de la plataforma y de Arran Mallorca, en el que se que ofrece recomendaciones para señalar "todo lo que hay que expulsar" e incluyendo en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.

Tanto PP como Vox han arremetido contra la entidad por publicar estas indicaciones. Para la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, "es inaceptable que se den pautas para vandalizar negocios". "Tienen que recapacitar", ha reclamado.

La portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, ha tachado de "infame" la iniciativa, subrayando que "quienes incitan a vandalizar negocios y comercios no defienden Mallorca", sino que "la están atacando".

Menos contundente se ha mostrado el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, quien ha considerado que el malestar de los ciudadanos "no se tiene que canalizar nunca a través de la violencia". "Hay canales para ponerlo de manifiesto", ha dicho, en referencia a las manifestaciones y a las urnas.

Por otra parte, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha evitado valorar el manual, argumentando que "no hay que desviar el foco" del debate del cambio de modelo económico que, a su entender, reclama la mayoría social.

"Si hay una entidad que quiere hacer cualquier manifestación en serio o en broma, que huya de este centro del debate, nosotros no lo seguiremos, porque creemos que desenfoca el debate", ha dicho.

Según Apesteguia, "no hay que permitir que los elementos inmovilistas y más reaccionarios de la economía tengan excusas para desvirtuar el foco del debate".