PP y Vox rechazan los decretos del Gobierno por afectar a la oferta de alquiler y contener "medidas comunistas"

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PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han mostrado su rechazo a los decretos aprobados este martes en el Consejo de Ministros en materia de vivienda porque, a su juicio, contiene medidas "confiscatorias", "comunistas" y que "reducirán la oferta" de alquiler.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha mantenido que el problema de la vivienda "no se arregla ni con uno, ni dos decretos" pero tampoco "reaccionado a un caso particular" como el caso de Maricarmen.

Además, ha apuntado a la "falta de rigor" y "frivolidad" del Gobierno central por presentar dos decretos, uno "menos ambicioso" para que se apruebe y otro "más ambicioso" que podría decaer, por lo que ha creído que esta manera de actuar es para "tener contentos a sus socios parlamentarios".

Por parte de Vox, su portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, ha afirmado que estos decretos suponen "más intervencionismo", "más inseguridad jurídica" y "ataques a la propiedad privada", además de responsabilizar al Gobierno central del aumento de desahucios durante los últimos ocho años.

Asimismo, ha ligado el incremento del precio de la vivienda al crecimiento poblacional de España, por lo que ha señalado que "no se puede ocultar una realidad matemática".