El PP y Vox reprueban y piden el cese de Óscar Puente al responsabilizarle del accidente de Adamuz en el Parlament

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado por la presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante su visita al nuevo Paseo Marítimo de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos del PP y de Vox, ha reprobado y pedido el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al considerar que es el "responsable político" de la situación del sistema ferroviario que "derivó" en el accidente mortal de Adamuz (Córdoba).

Son, en líneas generales, algunos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este miércoles por la diputada de Vox María José Verdú en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua.

La iniciativa, que ha sido aprobada en su totalidad con los votos a favor de los 'populares' y los de Santiago Abascal y el rechazo de la izquierda, acuerda la reprobación de Puente como "responsable político" de la situación que "derivó" en el accidente de Adamuz y que causó "la muerte de diversas decenas de españoles".

También reclama el cese del ministro "por su incapacidad para gestionar de manera eficaz las competencias de su departamento, su inacción ante las deficiencias conocidas y la grave afectación de sus decisiones u omisiones sobre la seguridad de los usuarios del sistema ferroviario".

Además, pide al Gobierno que modifique el Código Penal para que sean "debidamente castigados" aquellos que "por acción u omisión causen daños o perjudiquen gravemente el funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de infraestructuras críticas y cuando estas conductas pongan en peligro la vida o la salud de los españoles".

La PNL también insta al Ejecutivo central a implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria para activar protocolos de actuación de manera automática.

Asimismo, reclama reformar los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento, actualizar el plan de acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, elaborar una auditoría integral de la red o promover un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento.