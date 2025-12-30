PP y Vox sacan adelante los presupuestos de 2026 del Consell de Mallorca

Pleno del Consell de Mallorca tras la aprobación de los presupuestos de 2026 - PP

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha dado luz verde este martes a sus presupuestos de 2026, con los 18 votos a favor de PP y Vox, mientras que ha habido 13 votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y El PI.

La institución insular ha celebrado este martes un pleno extraordinario para debatir sus cuentas públicas y aprobarlas de forma definitiva.

Ante las reclamaciones presentadas, entre ellas la de un funcionario del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), del STEI, PSIB y MÉS per Mallorca, el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha señalado que han sido desestimadas.

Sobre las reclamaciones de los grupos de la oposición, que apuntan a la falta de ingresos para la institución insular después que el Govern no haya aprobado un nuevo techo de gasto, Bosch ha apuntado que "evidentemente" el Ejecutivo no renuncia a presentar un techo de gasto.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha defendido que las cuentas son "las mejores de la historia" de la institución, con 762 millones de euros. "Son unos presupuestos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos", ha remarcado.