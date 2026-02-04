PP y Vox tumbarán el martes la enmienda de la izquierda contra la derogación de la ley de memoria democrática

Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament debatirá la enmienda a la totalidad de los grupos de la izquierda contra la derogación de la ley de memoria democrática que, previsiblemente, tumbarán PP y Vox.

"Estamos muy tranquilos", ha subrayado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, en la que ha recordado que la derogación de esta ley es uno de los acuerdos firmados con el PP. "Entiendo que el PP cumplirá su palabra", ha añadido.

La cuestión vuelve al pleno de la Cámara autonómica después que en octubre se tomara en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

Es la segunda vez que esta proposición de ley pasa por el Parlament, meses después de que el PP tumbara el primer intento de Vox a cambio del apoyo de la izquierda al decreto de zonas inundables y el de corrección de errores.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha subrayado que el debate de la enmienda a la totalidad servirá para "recordar al Govern que engañó" a los grupos de la izquierda. "Solo hemos alcanzado un pacto en toda la legislatura y decidieron romperlo", ha remarcado.

El ecosoberanista Lluís Apesteguia ha vuelto a definir el debate de la semana que viene como "un nuevo episodio de la carrera entre fachas y superfachas", del mismo modo que calificó la votación este martes de la propuesta del PP para pedir la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos.

"El PP vuelve a sucumbir a las obsesiones de Vox, en este caso en contra de la memoria democrática", ha lamentado, agregando que los de Santiago Abascal "arrastran" a los 'populares' hacia su "batalla cultural".

De su lado, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha cargado contra el Govern por "dejar que sea Vox el que marque la agenda política" y ha calificado de "infame" la previsible derogación de la ley de memoria.