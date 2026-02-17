El PP y Vox urgen al Gobierno a deportar migrantes que cometan delitos o decidan "imponer" su cultura

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han urgido al Gobierno a deportar a personas migrantes que cometan delitos o decidan "no integrarse" en la cultura para "imponer" la suya y a suspender la cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios.

Son dos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida en el pleno del Parlament de este martes por la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, y que ha salido adelante parcialmente con el apoyo de los 'populares'.

La iniciativa, de más de una decena de puntos, buena parte de ellos dirigidos al Ejecutivo central, insta a proceder a la "remigración" de las personas migrantes que cometan algún tipo de delito o decidan "no integrarse" en la cultura para "imponer" la suya.

También a acabar con las políticas de "efecto llamada", a impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, a promover una política migratoria "firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral" y a suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país "que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios".

La abstención del PP ha impedido que salieran adelante otros puntos que hacían referencia a la "remigración" de todos los migrantes que accedan al país de forma irregular, a priorizar el acceso de los españoles a las ayudas sociales y a los servicios públicos, a suprimir el arraigo como herramienta jurídica para obtener la residencia legal o a condicionar el acceso de los migrantes "a sus años de cotización".

También han decaído, estos con el voto en contra del PP, los puntos que reclamaban, al Gobierno, a auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años y revocar la de todos aquellos que hayan accedido "de manera fraudulenta"; y al Govern elaborar informes "que reflejen la prioridad de los trabajadores nacionales frente a la contratación de extranjeros" o a suspender las partidas de cooperación al desarrollo y a manifestar su oposición a las políticas migratorias europeas.

Cañadas ha centrado su intervención en advertir del "coste social y económico" de los flujos migratorios irregulares, que a su parecer "solo beneficia a las mafias y a quienes buscan votantes porque los han perdido".

"Tiene consecuencias nefastas para todos los ciudadanos y un coste económico insostenible", ha apuntado la diputada, quien ha vinculado la migración con cuestiones como la bajada de sueldos, la precariedad laboral o la inseguridad.

Cañadas ha rechazado las enmiendas presentadas por el PP argumentando que estas eran muy similares a otros que su partido había planteado anteriormente. "Para hacer un copia y pega, mejor el original", ha dicho.

Similar postura ha defendido la 'popular' Cristina Gil, quien ha dedicado su turno a cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes --cuestión que no aparece en la PNL-- y en afear a la izquierda sus políticas migratorias.

"Nos oponemos a una inmigración ilegal y masiva, no rechazamos personas sino un modelo que genera salarios a la baja, satura servicios públicos, dificulta el acceso a la vivienda y perjudica a la convivencia", ha esgrimido.

"UNOS RACISTAS DE MANUAL"

El socialista Omar Lamin se ha mostrado sorprendido por la postura del PP, que ha considerado que no se diferencia en absoluto con la de Vox.

"Podría haber salid y decir que suscribía el discurso de Vox, porque no ha habido diferencia. Se han vuelto unos racistas de manual", le ha afeado a Gil. "Lo que amenaza la seguridad de este país y de estas Islas son sus postulados de extrema derecha y sus discursos de odio y xenófobos", ha añadido.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha considerado que los discursos del PP y de Vox se centran en falsedades como que la regularización generará un "efecto llamada", algo que ha recordado que no sucedió en ninguno de los seis procesos extraordinarios que se han llevado a cabo a lo largo de la democracia.

Además, ha afeado a Vox su "lío" entre los términos extranjero y migrantes, que surgen a lo largo de su texto de manera indistinta. "Para Vox, extranjero es blanco y rico y migrante, negro, pobre o musulmán. Pero no todos, porque los jeques árabes sí", ha apuntado.

A la diputada del PP le ha recriminado que emplee el adjetivo "ilegales" para referirse a los migrantes, algo que su partido no hacía hasta hace poco.

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha rechazado los marcos argumentales del PP y Vox al considerar que no se debe vincular la migración con cuestiones como la inseguridad o la falta de cohesión.