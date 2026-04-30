PP y Vox vuelven a defender el monolito de sa Feixina ante acusaciones de la izquierda de "franquistas"

Archivo - Monolito Sa Feixina en foto de archivo - PSOE MÁLAGA - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, una moción de este último grupo para pedir a Cort que recurra la resolución del Gobierno mediante la cual se pretende retirar el monolito de sa Feixina.

La iniciativa se ha aprobado en el mismo pleno en el que se ha debatido otra moción de todos los grupos de la izquierda para defender la retirada de este monumento, acusando a PP y Vox de "franquistas".

El regidor de Vox Fulgencio Coll ha defendido que los tribunales "dejaron clarísimamente definido por qué hay que proteger un bien cultural, histórico y patrimonial", en referencia al monolito. A su entender, la resolución del Gobierno pretende "imponer su relato ideológico por encima de la ley".

En esta línea, el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha coincidido con Coll al considerar la resolución del Gobierno sobre este monumento un "abuso de poder en toda regla" y ha reivindicado la moción como necesaria.

"Ya han hablado los tribunales con claridad", ha sostenido, a la vez que ha acusado al Gobierno de España de "querer una sociedad dócil con un pensamiento único".

De su lado, el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Palma han defendido la retirada del monolito, acusando a PP y Vox de querer "reescribir la historia del lado de los vencedores".

"¿Condenan la dictadura franquista?. Y entonces por qué quieren mantener un símbolo de la dictadura franquista?", ha preguntado la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, a lo que Coll ha sostenido que condena "todas las dictaduras".

Por su parte, la regidora de MÉS per Palma Kika Coll ha apuntado que la resolución pide la retirada del monolito del espacio público, no su demolición. "Se tiene que retirar y puede estar en un depósito municipal allá donde ustedes, cuando tengan ganas, lo pueden ir a contemplar", ha dicho a Vox.

Desde el PSOE, el regidor Francesc Dalmau ha cuestionado las "lecciones" de Coll sobre esta cuestión. "Un regidor que no sabía que el Crucero Baleares había participado en el bombardeo de las víctimas a la Desbandá, en Málaga", ha dicho.