El Prado acoge dos obras del Museo de Mallorca, 'La Taula de la crucifixió' y 'El Retaule de Santa Quitèria' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha inaugurado este lunes la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que incluye dos obras del Museo de Mallorca, 'La Taula de la crucifixió' y 'El Retaule de Santa Quitèria'.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, reúne más de un centenar de obras procedentes de distintos lugares de España e internacionales y ofrece una mirada renovada sobre los intercambios artísticos entre la península ibérica e Italia durante el Trecento.

La exposición, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, parte de la idea de que sin Italia es difícil entender el paisaje artístico de la península ibérica a finales de la Edad Media, puesto que la llegada de artistas, la circulación de obras y el intercambio de técnicas e iconografías "dejaron una huella profunda en la cultura visual del periodo".

Este diálogo constante entre las dos orillas del Mediterráneo dio lugar a un arte "permeable, mestizo y extraordinariamente creativo" en el que maestros locales e influencias italianas se combinaron para generar lenguajes "nuevos y sorprendentes".

En este contexto, las dos obras del Museo de Mallorca tienen un papel significativo. 'La Taula de la crucifixió' (1343-1358), procedente de la capilla real de Santa Ana de la Almudaina, es un ejemplo del gótico mallorquín, con una escena central rodeada de figuras estilizadas y un fondo dorado que evidencia la influencia italo-gótica.

Su calidad formal y el uso de pigmentos de gran pureza la sitúan entre las creaciones más relevantes de la pintura medieval de la isla, ha destacado la institución insular.

'El Retaule de Santa Quitèria' (ca. 1346), atribuido al pintor Joan Loert y originario del antiguo Hospital de Sant Antoni de Palma, es una obra monumental que narra en doce escenas la vida y martirio de la santa.

La composición destaca por su fuerza narrativa y constituye un testimonio excepcional del gótico mediterráneo y de la circulación de modelos visuales entre Mallorca y otros centros artísticos del siglo XIV.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han asistido al acto inaugural celebrado esta tarde.

Galmés ha señalado que la presencia de estas dos obras del Museo de Mallorca en el Prado "confirma la proyección exterior del patrimonio artístico de la isla y refuerza el papel que desempeña en los grandes relatos museográficos del Estado".

Por su parte, Roca ha destacado el trabajo técnico realizado por las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol durante el pasado febrero, que ha permitido presentar las obras en las mejores condiciones.