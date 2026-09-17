Precintan una vivienda destinada al alquiler turístico ilegal en Eivissa

Un inspector del Consell d'Eivissa y un policía local frente a la vivienda precintada. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa y la Policía Local de Eivissa han procedido este jueves al precinto de una vivienda destinada al alquiler turístico ilegal en este municipio, en el marco de los dispositivos conjuntos de inspección y lucha contra el intrusismo que desarrollan ambas instituciones.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actuación se ha llevado a cabo después de que una resolución del conseller competente, fechada el 8 de julio de 2026, acordara la incoación de un procedimiento sancionador contra el comercializador y el propietario del inmueble por la actividad turística desarrollada.

El expediente contempla una sanción de 220.001 euros al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 120.i) de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de Baleares. La resolución acuerda, además, como medida cautelar, el precinto de la vivienda a efectos de impedir su utilización turística, medida que se ha ejecutado durante el dispositivo desarrollado este jueves.

La legislación turística tipifica como infracción muy grave la publicidad, contratación o comercialización de estancias turísticas en viviendas cuya tipología no permita el desarrollo de esta actividad o que se encuentren en zonas no aptas. Estas infracciones pueden comportar sanciones de entre 40.001 y 400.000 euros.

Esta nueva actuación forma parte del trabajo coordinado que vienen desarrollando durante los últimos años el Consell d'Eivissa, como administración competente en materia de ordenación turística, y el Ayuntamiento de Eivissa, a través de la Policía Local, para incrementar la presión sobre la oferta turística ilegal.

Ambas administraciones han intensificado los dispositivos conjuntos, el intercambio de información y las inspecciones sobre viviendas en las que existen indicios de comercialización turística irregular. Este trabajo ya ha permitido tramitar numerosos expedientes y actuaciones contra inmuebles destinados ilegalmente a esta actividad.

El Ayuntamiento de Eivissa destaca que en los últimos años se ha alcanzado un nivel de inspección y de tramitación de expedientes contra el alquiler turístico ilegal sin precedentes en el municipio, fruto del refuerzo de los controles y de la coordinación entre administraciones.

El objetivo compartido por el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Eivissa es continuar actuando contra el intrusismo, y en este caso en concreto contra una actividad ilegal que retira viviendas del uso residencial, puede generar problemas de convivencia y supone competencia desleal para quienes desarrollan su actividad turística dentro de la legalidad.