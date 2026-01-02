El precio del alquiler en Baleares subió un 8,5% en 2025, según idealista

Archivo - Vista general de Llubí. - MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. - Archivo

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha registrado en Baleares una subida del 8,5% durante el último año hasta situarse en 19,1 euros por metro cuadrado (euros/m2).

Son datos del último el último informe de precios de idealista publicado este viernes, que apunta a una caída trimestral del precio del alquiler de un 0,7% y de un incremento del 0,1% con respecto al mes anterior.

La mayor subida interanual entre los municipios analizados por idealista en Baleares se produjo en Sant Josep de Sa Talaia (18,2%), seguida del incremento de Sant Antoni de Portmany (17,9%), Manacor (13,6%) y Llucmajor (12,6%).

De su lado, en Palma el precio creció un 6,4% durante los últimos 12 meses, hasta situarse en 18,3 euros/m2.

Por otro lado, Puerto de Pollença (-2,6%) y Andratx (-1%), han experimentado los únicos descensos entre los mercados analizados en las Islas.

Según el informe, el municipio más caro es Santa Eulària des Riu, con 25 euros/m2, seguido de Sant Joan de Llabritja (24,9 euros/m2). En cambio, Maó (12,2 euros/m2) es el más económico.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha subrayado que el mayor problema que afrontar ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la falta de oferta disponible.

A su criterio, la competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos "es terrible", ya que los propietarios de la poca oferta disponible "reciben decenas y decenas de contactos por sus viviendas y el abanico de perfiles entre los que poder elegir es inmenso".

"Obviamente siempre se decantan por aquellos que les ofrecen una mayor seguridad, aunque se trate de perfiles sobrecualificados", ha expuesto, agregando que esto significa que "muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor".