El precio de los garajes en Baleares roza los 20.000 euros y ralentiza su crecimiento en 2025, según Fotocasa

Archivo - Garaje - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de los garajes en venta en Baleares en diciembre ha subido un 5,5% en 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta situarse en un los 19.712 euros, según Fotocasa.

El estudio, publicado este lunes por la plataforma inmobiliaria, analiza los precios de los garajes en venta del mes de diciembre de los últimos diez años.

Así, señala que Baleares ha pasado de un crecimiento interanual del 11,1% de diciembre de 2024 al 5,5% del mismo periodo de 2025. De este modo, a finales de 2024 el precio medio era de 18.683 euros, mientras que hace diez años el precio medio se situaba en cerca de 13.000 euros.

En el análisis por municipios, Palma es el que registró los precios más elevados, con una media de 24.509 euros, lo que supone un aumento del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Por comunidades autónomas, Baleares fue el pasado diciembre la segunda con los precios más elevados, solo por detrás de País Vasco (20.653 euros). En la subida, el archipiélago se situó como la sexta autonomía con el mayor incremento interanual.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que aunque el precio de los garajes sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro (1,7%).

"Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024", ha sostenido, a la vez que ha agregado que la brecha territorial "sigue siendo enrome".