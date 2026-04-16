El precio de la vivienda en Baleares aumenta en marzo un 20% interanual

Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda ha aumentado en marzo Baleares un 20,3% a nivel interanual, según datos de Tinsa.

Según los mismos datos, Así, el estudio ha indicado que en Baleares y Canarias el precio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 1% respecto al mes anterior anterior.

En términos generales, el valor medio de la vivienda nueva y usada en España se encareció un 1,1% entre febrero y marzo, frente a la tasa mensual del 0,8 % del mes anterior, animado por el repunte inflacionista provocado por la guerra en Oriente Medio.

El crecimiento en el último año alcanza el 14,7 %, que supone 11,1 puntos por encima de la inflación.