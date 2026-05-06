El precio de una vivienda en Baleares se incrementa en un 16% si tiene terraza, según pisos.com

Terraza en un piso. - PISOS.COM

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de una vivienda en Baleares incrementa su valor en un 16 por ciento si el espacio cuenta con terraza, alcanzando los 638.638 euros de media, según pisos.com.

Según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, el precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados en las Islas alcanza los 548.776 euros si no tiene terraza.

En este sentido, Baleares es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de inmuebles con terraza a la venta, abarcando un 40 por ciento de la oferta.

Por otra parte, el estudio apunta a que Baleares ve un incremento del precio de inmuebles con terraza menor que otras zonas de España, donde autonomías como Aragón aumentan el precio de los pisos con terraza en un 29 por ciento, pese a que solo un 25 por ciento cuentan con una.