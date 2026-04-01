El precio de la vivienda en Baleares sube un 1% en marzo y se mantiene como la CCAA más cara, según pisos.com

Archivo - Un cartel de 'Se vende' pegado en un portal - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares se sitúo en una media de 5.140 euros por metro cuadrado, lo que supone un 1% más que en el mismo mes de 2025 y un 0,3% más frente al mes de diciembre del año pasado.

Son datos del informe trimestral de precios de venta de pisos.com, publicado este miércoles, que señala que Baleares fue la cuarta región que más creció y la que tiene el precio medio más elevado.

No obstante, mensualmente el archipiélago registró el tercer mayor recorte a nivel nacional, con un precio un 0,14% inferior al registrado en febrero.

Por otro lado, Palma registró un incremento trimestral del 0,06%, el tercero más contenido de España. De un año a otro, la capital balear (0,71%) arrojó el segundo repunte nacional más leve. El precio medio se situó en 5.312 euros por metro cuadrado en marzo de 2026, la tercera capital de provincia más cara.

Entre otros municipios de las Islas, Sóller (8,8%) fue la localidad balear que más creció en el primer trimestre, mientras que Sant Llorenç des Cardassar (-0,36%) fue la que más cayó de la región.

En la variación interanual, Sóller (32,56%) fue el municipio que más creció a nivel nacional, mientras que Lloseta (-9,93%) fue el que más descendió a nivel regional.

Con 10.027 euros por metro cuadrado, Formentera fue la población más cara del país en marzo de 2026. Por otra parte, sa Pobla (2.220 euros/m2) fue la más asequible de la autonomía.

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en marzo de 2026 registró un precio medio de 2.436 euros por metro cuadrado, arrojando una subida trimestral del 0,4%. De un año a otro, la subida fue del 3,4% y, mensualmente, del 0,04%.

Según pisos.com, la tendencia al alza del precio de la vivienda continúa, aunque algo más suavizada. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, señala que "los repuntes son un fenómeno sostenido que evidencia un profundo desequilibrio entre oferta y demanda".

"La producción de vivienda nueva continúa siendo insuficiente, lo que desplaza gran parte de la presión hacia el mercado de segunda mano, que no se repone a la misma velocidad que los compradores interesados", explica.

El portavoz del portal inmobiliario considera que "hay inversores, pero también ahorradores y personas que tienen apoyo económico familiar, pero en general, el acceso a la vivienda se está deteriorando de forma progresiva para determinadas rentas".

Así, subraya que el mercado de vivienda de segunda mano en España "se encuentra en una fase de expansión intensa pero desequilibrada", por lo que "se necesitan políticas que actúen sobre la oferta, especialmente en vivienda asequible, ya que, sin un aumento significativo del parque disponible, cualquier intento de contención de precios será limitado".