El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares asciende hasta los 5.140 euros/m2 y dobla la media nacional

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ascendió el pasado mes de enero hasta los 5.140 euros por metro cuadrado (euros/m2), lo que supone un incremento interanual del 2,28%, el tercer repunta más relevante a nivel nacional.

Son datos del informe mensual de precios de pisos.com, del que se desprende que los precios de la vivienda de segunda mano crecieron un 0,29% respecto al mes de diciembre, la subida más pronunciada de toda España.

Baleares, con sus 5.140 euros/m2, se posiciona también como la comunidad autónoma más cara del país por delante de Madrid (4,526 euros/m2) y doblando la media nacional (2.426 euros/m2). En términos nacionales, el pasado enero los precios subieron un 3,4% interanual y cayeron un 0,03% respecto al mes anterior.

Palma, por su parte, registró los terceros precios más caros de todas las capitales de provincia del país, de 5.315 euros/m2, lo que supone un repunte del 0,13% en la comparativa mensual y de un 1,96% respecto a enero de 2025.

Según el director de Estudios del portal inmobiliario, la principal explicación del encarecimiento sostenido de la vivienda de segunda mano sigue residiendo en el desequilibrio entre oferta y demanda.

"Muchos propietarios no están dispuestos a vender si no es a precios elevados, bien porque no necesitan liquidez inmediata, bien porque desean comprar otra vivienda mejor a los precios actuales", ha apuntado.

Font ha señalado que la demanda se mantiene "sorprendentemente sólida" y que existe una base de compradores con capacidad de ahorro y apoyada en un empleo estable que ve la vivienda "como un activo refugio frente a la inflación y la volatilidad financiera".

Además, esta demanda se ve impulsada por las actuales condiciones hipotecarias que, a juicio del experto, "siguen siendo, en términos históricos, especialmente competitivas".

"A lo largo del año, más que grandes movimientos, cabe esperar una evolución desigual y contenida, donde la ubicación y la calidad del inmueble marcarán la diferencia de forma cada vez más clara. El mercado residencial se ajustará más por la vía de la selección natural del comprador que por la corrección del valor de la vivienda", ha aventurado.