El precio de la vivienda sube en agosto en Baleares 5,3%

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido en agosto 0,8% en su variación mensual y un 5,3% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en 5.443 euros el metro cuadrado, según los datos de Fotocasa.

De este modo, Baleares ha experimentado en un año un incremento del 5,3% en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 413.475 euros a 435.459 euros en agosto de 2026.

"Baleares muestra una clara moderación en el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda, pero lo hace después de muchos años de fuertes incrementos y desde unos niveles extraordinariamente elevados", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Matos ha añadido que el crecimiento interanual se ha reducido hasta el 5,3%, muy lejos de las tasas superiores al 15% registradas hace un año, lo que refleja una desescalada significativa en la intensidad de las subidas.

Sin embargo, ha reiterado, moderación no significa necesariamente mejora de la accesibilidad. "Baleares continúa siendo la comunidad más cara de España, con más de 5.400 euros por metro cuadrado, y acumula más de 11 años de incrementos interanuales consecutivos. Además, algunos municipios siguen registrando subidas superiores al 20%", ha argumentado.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 11 de los 15 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En concreto, son Capdepera (25,3%), Sant Antoni de Portmany (22,5%), Inca (20,7%), Manacor (17,7%), Alcúdia (13,4%), Ciutadella (11,7%), Calvià (10,6%), Llucmajor (7,6%), Palma (5,3%), Eivissa (2,2%) y Sant Josep de sa Talaia (0,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, se aprecia que el orden de las ciudades de mayor a menor precio es Santa Eulària des Riu con 8.659 euros/m2, Sant Antoni de Portmany con 8.348 euros/m2, Eivissa con 7.436 euros/m2, Calvià con 7.330 euros/m2, Sant Josep de sa Talaia con 7.202 euros/m2, Campos con 6.718 euros/m2 y Palma de Mallorca con 5.250 euros/m2.