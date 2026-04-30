El precio de la vivienda sube en Baleares un 9% empujado por la escasez de suelo y la demanda extranjera

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha subido un 9,1% durante este mes de abril respecto al mismo periodo del año pasado y se sitúa en los 5.352 euros por metro cuadrado (euros/m2), según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

Si se multiplica el último precio mensual por los 80 m2 que suele tener una vivienda estándar, el valor medio de un inmueble de estas características se sitúa en los 428.171 euros.

El crecimiento interanual del 9,1% es el segundo incremento más bajo detectado en el último año, pero supone que el precio medio de una vivienda de 80m2 pase de 392.584 euros a 428.171 euros. Es decir, hay 35.587 euros de diferencia.

Respecto al pasado mes de marzo, el precio de una vivienda de segunda mano en el archipiélago ha caído un 0,8%, siempre según los datos facilitados por el portal inmobiliario.

"Baleares se mantiene como el segundo mercado más caro de España, solo por detrás de Madrid. Aunque su crecimiento del 9,1% parece moderado frente a otras regiones, se produce sobre una base de precios ya altísima, rozando su máximo histórico", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Según Matos, la escasez de suelo y la presión del comprador extranjero son dos de los principales factores que mantienen a Baleares en "niveles de exclusión para gran parte de la demanda local".

Hay 17 comunidades autónomas que han incrementado el precio interanual de las viviendas de segunda mano este mes de abril. Los mayores se han dado en la Región de Murcia (32,3%), Asturias (25%), Andalucía (23%), Cantabria (23%), la Comunidad Valenciana (21,7%), Canarias (18,6%), Madrid (17,4%), Castilla-La Mancha (17,4%), Galicia (16,7%), Cataluña (14,7%), País Vasco (12,8%), Navarra (12,6%), Castilla y León (11,7%) y La Rioja (11,2%).

Cuatro regiones han alcanzado máximos históricos este mes de abril, como son Andalucía con 2.969 euros/m2 , la Comunidad Valenciana con 2.787 euros/m2 , Canarias con 3.441 euros/m2 y Madrid con 5.429 euros/m2.

DATOS POR MUNICIPIOS

Por lo que respecta a los precios de la vivienda en los municipios de Baleares, 13 de los 14 que han sido analizados por el portal inmobiliario han registrado crecimientos.

Son, por orden decreciente, Inca (40%), Capdepera (22,7%), Manacor (20,2%), Calvià (17,3%), Ciutadella (14,1%), Llucmajor (13,2%), Sant Josep (9,8%), Son Servera (9,6%), Campos (7,4%), Palma (7,2%), Alcúdia (7,0%), Eivissa (5,5%) y Santa Eulària (3,5%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, destacan Santa Eulària con 8.639 euros/m2 , Sant Antoni con 8.460 euros/m2 , Eivissa con 7.613 euros/m2 , Calvià con 7.388 euros/m2 , Sant Josep con 7.155 euros/m2 , Andratx con 7.037 euros/m2 , Campos con 6.633 euros/m2 y Palma con 5.169 euros/m2.

Por detrás van Ses Salines con 4.962 euros/m2 , Ciutadella con 4.359 euros/m2 , Capdepera con 4.304 euros/m2 , Alcúdia con 4.296 euros/m2 , Llucmajor con 4.285 euros/m2 , Son Servera con 3.781 euros/m2 , Maó con 3.471 euros/m2 , Manacor con 3.170 euros/m2 e Inca con 3.013 euros/m2