El precio de la vivienda usada sube un 14,1% en Baleares durante el último año

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada ha experimentado en Baleares una subida del 14,1% durante el último año hasta situarse en 4.996 euros/m2, según el último informe de precios de idealista.

Según han informado en un comunicado, este dato supone un crecimiento del 4,1% trimestral y el mayor precio de la serie histórica en Baleares.

En los municipios del archipiélago el comportamiento ha sido mayoritariamente alcista durante el último año. La mayor subida se ha producido en Porreres con un 49,7%. Le siguen los incrementos de Puigpunyet (42,1%), Sant Llorenç des Cardassar (35%) y Felanitx (32,1%). Por el contrario, Lloseta (-6,5%), Ses Salines (-5,3%) y Sa Ràpita (-5%) son los únicos descensos entre los mercados analizados por idealista.

En Palma los precios subieron un 18,4% hasta los 4.907 euros/m2 , lo que supone el precio más alto en la capital balear desde que idealista tiene registros. Formentera sigue siendo el mercado más exclusivo de las Islas, con 8.780 euros/m2, seguido por Santa Eul·làlia del Riu (7.645 euros/m2).

El municipio más económico de los analizados en Baleares es Sa Pobla, donde los vendedores piden una media de 1.917 euros/m2. Le siguen Felanitx (2.121 euros/m2 ) y Lloseta (2.369 euros/m2).

Según el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, el incremento de los precios de compraventa no se había experimentado "ni en los momentos más tensos de la burbuja inmobiliaria" y es "consecuencia de una tormenta perfecta: por un lado un déficit de construcción de vivienda acumulado que no se resuelve y al que se suman miles de hogares nuevos cada año, que se agrava con la situación de emergencia total por el que atraviesa el alquiler, la bajada de los tipos de interés y el consiguiente abaratamiento de la financiación".

Según ha declarado, la vivienda usada no es capaz de dar respuesta a una "gigantesca demanda que no para de crecer". "Las compraventas están disparadas y la oferta no crece, por lo que las viviendas que entran al mercado encuentran comprador en horas y a unos precios nunca vistos".

Todas las CCAA tienen precios más elevados que hace un año, excepto en Extremadura y Navarra. De entre las capitales, solo Girona y Ourense reducen sus precios. En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 11,1% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 4.920 euros.