El precio de la vivienda a la venta crecerá un 3,1% en Palma durante el primer trimestre del año

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de compra crecerá un 3,1% en Palma durante el primer trimestre de 2026, según la estimación realizada por Fotocasa mediante una herramienta de inteligencia artificial.

Es una de las previsiones que se desprenden del 'Índice predictivo de compra' elaborado por el portal inmobiliario, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral.

A nivel nacional, Fotocasa ha anticipado una evolución desigual de los precios de la vivienda en compraventa entre las capitales de provincia españolas. La previsión apunta a incrementos trimestrales destacados en 33 capitales provinciales, especialmente en varias ciudades del centro e interior peninsulares.

Guadalajara encabeza el listado con un incremento trimestral estimado del 10,1%, seguida de Salamanca (+9,5%), Santa Cruz de Tenerife (+6,2%), Logroño (+6,1%), Valladolid (+5,2%), Burgos (+5,1%) o León (+5,1%).

En el extremo opuesto, el índice anticipa descensos trimestrales en Santander (-4,6%), Córdoba (-3,8%) y Valencia (-3,0%). Tarragona, Lleida, Girona, Toledo, Soria, Teruel, Almería y Bilbao tendrán una variación nula.