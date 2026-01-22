Palma es la segunda ciudad de España con menor rentabilidad bruta para comprar una casa y alquilarla, según pisos.com

Archivo - Vista aérea de Palma. - APB - Archivo

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adquirir una vivienda en Palma y ponerla en alquiler daría una rentabilidad bruta al comprador del 4,38% al finalizar 2025, por lo que se convierte en la segunda ciudad de España con menor porcentaje.

Estos son algunos de los datos que se extraen de la estadística elaborada por el portal inmobiliario pisos.com sobre esta actividad especulativa, en la que se indica que Palma únicamente se encuentra por delante de San Sebastián con una rentabilidad del 3,87%.

Por su parte, la rentabilidad bruta del alquiler en España en diciembre de 2025 fue del 7,02%. Así, si se tiene en cuenta que el precio medio de compra de una residencia de 90 m2 en España fue de algo más de 218.000 euros --2.427 euros/m2-- y que la renta media mensual fue de 1.278 euros, el propietario obtuvo un total de 15.346 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por inmueble del 7,02%.

Esto supone un incremento de más de un punto respecto al mismo periodo de 2024 --5,89%--, mientras que la subida con respecto al pasado mes de noviembre --6,98%-- "no es tan acusada".

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señala que el alquiler de vivienda en España se ha convertido en "uno de los ámbitos más activos y con mayor presión dentro del mercado inmobiliario".

"El aumento sostenido de las rentas, especialmente en las grandes ciudades, responde a una combinación de factores como la insuficiencia estructural de oferta, la evolución de las preferencias de los demandantes y la creciente competencia de otros usos alternativos del parque residencial", ha alegado.

Las ciudades que mayor rentabilidad ofrecen a los que optan por esta actividad especulativa son Tarragona --con un 8,21%--, Sevilla --7,75%-- y Jaén --7,35%--. Por delante de Palma y San Sebastián, se encuentra Cádiz con un 4,58%.