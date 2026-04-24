Los precios industriales bajan en marzo en Baleares un 1,6%

Archivo - Astilleros de la Bahía de Cádiz en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Baleares han bajado un 1,6% en marzo respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el promedio nacional se disparó un 3,4% el pasado mes de marzo en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales (marzo sobre febrero) han crecido en la comunidad autónoma un 13,5%. Nueve CCAA han registrado incrementos interanuales, los más acusados en Andalucía (+12,5%); País Vasco (+8,6%) y Murcia (+6,4%); mientras que ha habido descensos en siete CCAA, con Asturias (-1,7%), Baleares (-1,6%) y Madrid (-1,5%) encabezando las caídas.

En marzo, en comparación con el mismo mes de 2025, los precios industriales en Baleares cayeron en energía (-3,2%). Sin embargo, los bienes de consumo registraron un incremento del 1,8%, con un incremento del 5,8% en los duraderos y del 1,1% en los no duraderos. También crecieron los bienes de equipo un 3%, los intermedios un 2% y el total de industria sin energía un 2,4%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 3,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 42,9%, su mayor incremento desde noviembre de 2022.

Con la tasa interanual del tercer mes de 2026, en la que ya se notan los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial retoma los ascensos después de haber encadenado cuatro meses en negativo.

La subida de la inflación industrial en marzo a niveles no vistos en el último año fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 30 puntos, hasta el 7,9%, debido al encarecimiento del refino de petróleo, de la producción y transporte de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción y transporte del gas.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron siete décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en marzo una tasa del 1,2%, tres décimas más que el mes anterior y 2,2 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (marzo sobre febrero), la inflación industrial se disparó un 6,5% tras encarecerse un 46,3% el refino de petróleo, un 13,1% el coste de la producción y transporte de la electricidad, un 8,3% la producción de gas y un 3,5% la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados y fertilizantes.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la fabricación de aceites vegetales y grasas (-0,8%), el procesado y la conservación de frutas y hortalizas (-0,6%) y la fabricación de otros productos alimenticios (-0,4%).