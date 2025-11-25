Los precios industriales suben un 7,5% en octubre en Baleares

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales experimentaron un incremento del 7,5% en octubre en relación al mismo mes de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a septiembre, la inflación industrial subió un 5,2% y la variación en lo que va de año se situó en un -10,2%.

En concreto, respecto al año anterior crecen los precios de los bienes de consumo (4,9%), los bienes de consumo duradero (5,2%), los bienes de consumo no duradero (4,8%), los bienes de equipo (1,3%). Igualmente, suben los bienes intermedios (0,9%) y la energía (8,8%).

En toda España, los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron el repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general.