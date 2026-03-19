Los precios de los materiales de construcción experimentarán importantes subidas a partir de la semana que viene

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Constructores de Baleares ha advertido este jueves que los precios de los materiales de construcción, que ya están subiendo, experimentarán a partir de la semana que las subidas más importantes.

Lo han explicado en rueda de prensa el presidente de la asociación, Climent Oliver, y la directora gerente, Sandra Verger, que han señalado que este incremento vendrá derivado, principalmente, por el encarecimiento del transporte marítimo, que ya se ha encarecido un 10% y que se revisará cada semana.

Según han añadido, las empresas constructoras de obra civil son las primeras que lo notarán en todas las obras que incorporen el asfalto como principal material, después de que el betún se haya encarecido un 40%.

"Cuanto más se alargue el conflicto, más subirán los precios y será muy difícil que después bajen", ha afirmado Verger que, por otra parte, ha alertado de que el conflicto también tendrá efectos sobre las previsiones del Govern de construir más de 1.200 viviendas públicas y la mayoría de las cuales se prevé que comiencen este año. Los constructores han señalado que el conflicto podría retrasar el inicio de estas obras.

Oliver ha afirmado que antes de que estallara el conflicto, el sector de la construcción vivía un momento "dulce" que, en un día, ha cambiado por completo. "Ha sido un jarro de agua fría", ha añadido.

Representantes de la asociación se reúnen este mediodía con el Govern para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio y han avanzado que reclamarán que se incorpore la revisión de precios en todas las licitaciones de obra pública con contratos de duración superiores a un año, incluyendo todos los materiales y la energía para evitar un nuevo escenario de concursos desiertos.