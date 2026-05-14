Los precios suben un 3,1% en abril en Baleares

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PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Baleares en abril en tasa interanual, cinco décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,8%.

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 6,8% más que en abril de 2025 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (-0,2 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,5% más (+0,5 puntos) y transporte, un 3,7% más (-0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderada fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,8% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 0,8% (-2,3 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,8% (-1,2 puntos) y sanidad, un 1,9% (-0,4 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla - La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).