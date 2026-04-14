Los precios suben un 3,6% en marzo en Baleares

Archivo - Alimentos y precios en un supermercado. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en Baleares en marzo en tasa interanual, 1,4 puntos por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 1,4%, mientras que en lo que va de año los precios suben un 1,3%.

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 7% más que en marzo de 2025; vestido y calzado, un 4,8% más; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más, y transporte y seguros y servicios financieros, un 4% más.

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.