Predicción meteorológica para este domingo, 26 de julio, en Baleares: chubascos, tormentas y granizo - AEMET

PALMA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares chubascos dispersos y ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta.

En Mallorca, estas podrían ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de granizo. El cielo tenderá a poco nuboso a lo largo de la tarde.

Las temperaturas irán en descenso, de forma localmente notable las diurnas. El viento soplará entre flojo y moderado del norte y nordeste, tendiendo durante la tarde a flojo de componente este.