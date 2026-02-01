Predicción meteorológica para este domingo, 1 de febrero, en Baleares: intervalos nubosos y viento flojo - AEMET

PALMA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y viento entre flojo y moderado de componente oeste.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o irán en ligero ascenso respecto a las jornadas anteriores.

La Aemet no tiene ningún aviso activo por inclemencias meteorológicas en el archipiélago, después de que este sábado se registraran fuertes vientos, fenómenos costeros y precipitaciones.