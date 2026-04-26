Predicción meteorológica para hoy, 26 de abril, en Baleares: cielo poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde - AEMET
PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares cielo poco nuboso por la mañana que tenderá a despejado a medida que avance la tarde.
En Menorca y Mallorca existe la posibilidad de que se registre algún banco de niebla matinal.
Las temperaturas nocturnas irán en ligero descenso y las diurnas, en ligero ascenso.
El viento soplará flojo de componente este con brisas costeras en las horas centrales del día.