Predicción meteorológica para hoy, 26 de abril, en Baleares: cielo poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde

Predicción meteorológica para hoy, 26 de abril, en Baleares: cielo poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde
Predicción meteorológica para hoy, 26 de abril, en Baleares: cielo poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 26 abril 2026 9:50
PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Baleares cielo poco nuboso por la mañana que tenderá a despejado a medida que avance la tarde.

En Menorca y Mallorca existe la posibilidad de que se registre algún banco de niebla matinal.

Las temperaturas nocturnas irán en ligero descenso y las diurnas, en ligero ascenso.

El viento soplará flojo de componente este con brisas costeras en las horas centrales del día.

Últimas noticias sobre estos temas

