Predicción meteorológica para hoy, 2 de abril, en Baleares: fuerte viento en Menorca y cielos poco nubosos - AEMET

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este jueves en Baleares fuertes rachas de viento en Menorca y cielos poco nubosos a partir de las horas de la tarde.

La madrugada, por contra, ha estado acompañada de cielos nubosos con chubascos y posibilidad de tormentas, especialmente en Mallorca. Por la mañana irán remitiendo y, ya por la tarde, predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas nocturnas registrarán poco cambios y las diurnas irán en ligero ascenso. En Menorca, el viento soplará de forma moderada de componente norte, con rachas fuertes que podrían oscilar entre los 60 y los 70 kilómetros por hora.

Por la tarde las rachas de viento irán disminuyendo su intensidad. En el resto del archipiélago el viento será entre flojo y moderado, del norte girando por la tarde a oeste.