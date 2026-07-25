Predicción meteorológica para hoy, sábado 25 de julio, en Baleares: cielo nuboso y temperaturas en descenso - AEMET

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares que el cielo esté nuboso y que las temperaturas diurnas vayan en descenso.

Predominarán las nubes medias y altas, con brumas y algún banco de niebla matinal. El polvo en suspensión de los últimos días irá retirándose de forma progresiva.

Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios o irán en ligero ascenso, aunque se espera que sigan siendo altas y dejen una noche tropical o tórrida. Las diurnas, en cambio, irán en descenso.

El viento soplará entre flojo y moderado con dirección variable, aunque predominará el componente oeste.