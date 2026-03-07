Predicción meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo, en Baleares: chubascos fuertes con tormenta y granizo - AEMET

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado chubascos ocasionalmente fuertes con tormenta y granizo pequeño en Baleares.

Los cielos estarán muy nubosos y, a lo largo de la tarde, tenderán a intervalos nubosos. Los chubascos pueden ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta, preferentemente en Mallorca, Eivissa y Formentera.

No se descarta la posibilidad de que caigan precipitaciones en forma de granizo de pequeñas dimensiones. Las temperaturas irán en ligero descenso y el viento será de componente sur, moderado en las Pitiusas y flojo en el resto del archipiélago.